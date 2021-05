O principal terminal do aeroporto de Vancouver, Canadá, foi palco, este domingo, de um tiroteio do qual resultou um morto. A vítima é um homem de 28 anos, segundo o órgão de comunicação social canadiano, Global News.

“Um homem foi atingido a tiro e foi morto esta tarde perto do terminal de partidas domésticas”, foi revelado no Twitter pela equipa de investigação da polícia encarregue do caso.

IHIT is deploying to YVR. A man was shot and killed this afternoon near the domestic departure terminal. Media availability later this evening in Richmond. Time/location TBA shortly.

— IHIT (@HomicideTeam) May 10, 2021