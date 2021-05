São celebrações que os sportinguistas não faziam há 19 anos, numa escala que nenhum adepto português, independentemente do clube de futebol pelo qual torce, pode viver desde o início da pandemia. Milhares de simpatizantes leoninos, com camisolas e cachecóis verdes e brancos, celebram a conquista do campeonato nacional à porta do Estádio José Alvalade, após uma tarde de festejos e uma noite de tensões que chegaram aos confrontos com a polícia.

Muito mudou desde que o Sporting conquistou pela última vez o título de campeão nacional, mas há um acessório que se destaca nas fotografias captadas pela equipa do Observador em Alvalade. Os peluches do leão foram resgatados das gavetas, as camisolas e os cachecóis ganharam uma nova vida e as bandeiras sportinguistas também esvoaçam pintando completamente de verde os arredores do estádio.

Mas mesmo sem distanciamento físico, com milhares de simpatizantes vindos de todos os pontos do país, unidos pela vitória sportinguista junto a um estádio que não pode receber adeptos, vai valendo a máscara (pelo menos em alguns rostos e muitos queixos) para proteger tanto quanto possível do SARS-CoV-2.

O Observador está a acompanhar a conquista do Sporting após a vitória por 1-0 frente ao Boavista. Mas os planos para a festa pode sofrer alterações: após os confrontos entre os adeptos e a polícia ao intervalo, que resultaram em “vários feridos” à porta do estádio, as autoridades estão a ponderar se o cortejo com o autocarro sportinguista se mantém.