O FC Barcelona deu esta terça-feira um “gigante” passo atrás na corrida ao título espanhol de futebol, ao empatar 3-3 no reduto do Levante, depois de estar a ganhar por 2-0 e 3-2, em encontro da 36.ª jornada.

Três dias depois de ter falhado o triunfo na receção ao Atlético de Madrid (0-0), o conjunto do ex-treinador do Benfica Ronald Koeman voltou a tropeçar, perdendo a oportunidade de saltar, à condição, para o segundo lugar da prova.

Os catalães, que já não dependiam de si próprios, estão agora, praticamente, afastados do título, somando 76 pontos, mais um do que o Real Madrid, terceiro, e menos um do que os colchoneros, dois conjuntos que ainda não atuaram na ronda.

Em Valência, o FC Barcelona comandou a primeira parte, que acabou a vencer por 2-0, com um golaço de Lionel Messi, o seu 29.º na prova, aos 26 minutos, e um tento de Pedri, que só teve de encostar, após jogada entre Dembélé e o argentino, os 34.

No início da segunda parte, os catalães tiveram duas boas ocasiões para chegarem ao terceiro, mas falharam e, num ápice, o Levante chegou ao empate, com um cabeceamento de Gonzalo Melero (57′) e um belo pontapé de Morales (59′).

O Barça não demorou a reagir e, aos 64 minutos, recolocou-se na frente do marcador, por intermédio do francês Ousmane Dembélé, que surgiu isolado na área sobre a direita e bateu o guarda-redes Aitor Fernández com um ‘tiro’ de pé direito.

Em vantagem, o FC Barcelona recuou, Ronald Koeman tirou Griezmann e Dembéle e deve-se ter arrependido, pois, ato contínuo, aos 83 minutos, o Levante voltou a empatar, com um desvio de Sergio León, depois de Toño levar a melhor sobre Dest.

Na parte final, já mais em desespero, o conjunto catalão ainda tentou marcar um quarto golo que manteria o ‘sonho’ do título, mas não teve qualquer oportunidade clara para o conseguir e ainda apanhou alguns sustos, com os anfitriões a ameaçarem o quarto.

Nos outros jogos do dia, destaque para o Alavés, que se afastou dos lugares de descida, ao vencer fora o ainda mais afundado Elche por 2-0, com um tento de Joselu, aos 40 minutos, e outro de Luis Rioja, aos 54′.

Por seu lado, o Osasuna venceu em casa o Cádiz por 3-2, com um bis do croata Ante Budimir, e ultrapassou o seu adversário na classificação.

Depois dos três primeiros jogos da ronda 36, o Osasuna é 11.º, com 44 pontos, o Cádiz segue em 12.º, com 43, o Levante está em 13.º, com 40, o Alavés é 15.º, com 35, e o Elche 19.º e penúltimo, com 30.