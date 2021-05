Cerca de 500 pessoas em situação de sem-abrigo já foram alojadas este ano, no âmbito da estratégia nacional para a integração das pessoas em situação de sem-abrigo, foi nesta terça-feira anunciado.

A informação foi dada nesta terça-feira à agência Lusa pelo gestor da estratégia nacional, Henrique Joaquim, após a assinatura de cinco protocolos para atribuição de apartamentos partilhados a 34 pessoas, na zona da Grande Lisboa.

“Já alojámos cerca de 500 pessoas [este ano], portanto temos de continuar a trabalhar. Estamos a preparar com o Instituto da Segurança Social o novo aviso para abrir mais candidaturas e continuarmos neste processo em todo o território”, afirmou Henrique Joaquim.

Até ao momento, e de acordo com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, também presente na cerimónia já foram assinados 29 protocolos em todo o país, os quais já estão no terreno com respostas de housingfirst e apartamentos partilhados.

As soluções implicam garantir “por um lado que as pessoas têm um teto, mas mais do que isso, têm o acompanhamento por parte de uma equipa pluridisciplinar que procura uma integração das pessoas de uma forma global”, explicou a ministra.

Neste momento estamos a ultimar uma plataforma eletrónica informática nacional que vai passar a ter o levantamento e a identificação, em tempo real, de todas as situações de sem-abrigo no país, para garantir o acompanhamento integral — desde as questões do alojamento às de integração profissional — das pessoas”, acrescentou.

A plataforma será lançada em julho, com o objetivo de promover uma gestão personalizada e com respostas específicas para cada pessoa em situação de sem-abrigo.

Relativamente aos protocolos nesta terça-feira assinados, envolveram o Instituto da Segurança Social, o Clube das Gaivotas da Torre, a Comunidade Vida e Paz, a Associação Vida Autónoma, a Associação de Reabilitação e Integração e as Câmaras Municipais de Cascais, Lisboa, Oeiras, Amadora e Loures.

O Governo pretende tirar este ano da rua até 600 pessoas e alojar 1.100 pessoas em dois anos.