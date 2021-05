O Governo brasileiro anunciou esta terça-feira que vacinará contra a Covid-19 toda a sua delegação olímpica e paralímpica para os Jogos Tóquio2020, que começarão em 23 de julho, após terem sido adiados um ano devido à pandemia.

“Vamos vacinar os nossos atletas olímpicos e as suas comissões técnicas para garantir que possam ter um bom desempenho nos Jogos Olímpicos de Tóquio e tragam bastantes medalhas”, disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em conferência de imprensa.

Queiroga indicou que os desportistas, inclusive paralímpicos, serão imunizados a partir deste mês com doses “doadas” pelos laboratórios Sinovac, da China, e Pfizer, dos Estados Unidos, cujas vacinas contra a Covid-19 já estão a ser aplicadas no Brasil.

Pelos cálculos do Ministério, cerca de 1.800 brasileiros que participarão no evento olímpico serão imunizados contra a doença, que já causou mais de 420 mil mortes no Brasil e 15,2 milhões de infetados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Hoje ainda temos um cenário epidemiológico complexo”, mas “temos uma esperança, que são as vacinas”, frisou Queiroga, que encerrou as suas declarações com “O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”, lema do Presidente, Jair Bolsonaro.

O ministro destacou que a imunização de atletas com vista a Tóquio2020 foi uma “determinação” do chefe de Estado, um negacionista da gravidade da doença, que censura o uso de máscara, que é contrário ao distanciamento social e que, em alguns momentos, chegou a questionar a eficácia das vacinas.

A vacinação dos desportistas será realizada em várias das principais cidades do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre e na capital, Brasília.

O anúncio aconteceu num momento em que a campanha nacional de imunização contra a Covid-19, que começou no dia 17 de janeiro, avança lentamente devido à escassez de doses em muitas partes do território brasileiro.

Até ao momento, 17% dos 212 milhões de brasileiros receberam a primeira das duas doses e apenas 8,5% a dosagem completa. Assim, segundo as previsões do Governo, os atletas olímpicos estarão totalmente imunizados antes dos grupos considerados prioritários, que englobam cerca de 77,2 milhões de pessoas.

O executivo tinha anunciado que em junho esse segmento da população, que inclui idosos, doentes crónicos, indígenas e profissionais de saúde e segurança, entre outros, estaria protegido, mas, no mês passado, adiou essa data +ara setembro.

O Brasil já tem cerca de 220 atletas classificados para os Jogos de Tóquio, perto da meta de enviar uma delegação entre 250 e 300 desportistas.