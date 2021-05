A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, homenageou esta segunda-feira 14 trabalhadores num gesto simbólico de reconhecimento de “todo o trabalho que, no último ano, fizeram ao serviço dos outros”.

Foi assim que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social decidiu celebrar, dois dias mais tarde, o dia nacional da Segurança Social, que se assinalou no sábado, distinguido simbolicamente e pela primeira vez no âmbito dessa data um conjunto de profissionais.

“São 14 trabalhadoras e trabalhadores da Segurança Social e das instituições da Segurança Social, (distinguidos) como forma de reconhecer todo o trabalho que, no último ano, fizeram ao serviço dos outros”, explicou à Lusa a ministra Ana Mendes Godinho.

Esses profissionais representam diferentes áreas e dimensões também da resposta à pandemia da Covid-19 e, sobretudo, a importância do estado social e do sistema de proteção social.

Homenageamos trabalhadores dos organismos do ministério que representam a segurança social, mas também trabalhadores de lares”, exemplificou a ministra.

Na lista dos 14 profissionais distinguidos, que foram indicados pelas próprias instituições, estão representados, por exemplo, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, o Instituto da Segurança Social e o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.

Contam-se também representantes de instituições de outras áreas, como o INATEL, pela colaboração com a segurança social, o Instituto Nacional para a Reabilitação, o projeto COmVIDas, e vários lares, estruturas residenciais para idosos e misericórdias.

De acordo com a governante, foi a primeira vez que o Governo celebrou o dia nacional da Segurança Social desta forma, homenageando os trabalhadores do setor.

“Foi exatamente no ano em que o estado social respondeu quando tudo o resto falhou”, sublinhou Ana Mendes Godinho, explicando que os profissionais distinguidos receberam uma obra produzida por um artista da associação Manicómio, que promove a arte para pessoas com deficiência mental.

Para o futuro, a ministra disse que a Segurança Social está focada no apoio às instituições e na modernização do sistema informático, referindo como exemplo o novo portal, lançado no sábado.

“Temos um grande investimento na segurança social mais digital e também nas novas respostas de atendimento”, afirmou, acrescentando que a missão é “descomplicar e simplificar”, aumentando também assim a inclusão no acesso aos serviços.