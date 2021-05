Um homem de 21 anos, de nacionalidade estrangeira, sofreu esta terça-feira ferimentos graves na sequência de um acidente de trabalho com um motocultivador, em São Teotónio, no concelho de Odemira (Beja), disseram fontes dos bombeiros e da GNR.

O segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Odemira, José Colaço, indicou à agência Lusa que o homem estava a efetuar trabalhos agrícolas com um motocultivador, tendo a máquina caído em cima de uma perna da vítima, causando-lhe “ferimentos graves”.

José Colaço adiantou que o acidente ocorreu em Vale Figueira, freguesia de São Teotónio, numa unidade agrícola que se dedica à exploração de frutos vermelhos.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o homem foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o hospital de Beja.

A fonte da GNR indicou que se tratou de um acidente de trabalho, pelo que foi contactada a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

O alerta, de acordo com o CDOS, foi dado às 13h53, tendo sido mobilizados bombeiros e veículos da corporação de Odemira, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Odemira, e um helicóptero, além da GNR, num total de 13 elementos e cinco viaturas.