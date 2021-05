Quando a Tesla apresentou a sua pick-up, honrou a promessa de Elon Musk, o CEO da marca norte-americana, que havia prometido que o veículo não se iria parecer com nada existente no mercado. E cumpriu: a Cybertruck chocou pelo design mas, depois do “susto”, as encomendas não pararam de aumentar. Correm rumores de que a Tesla já terá 1 milhão de reservas para a sua pick-up, pelo que há quem queira surfar esta tendência para cativar os clientes mais radicais. A autocaravana CyberLandr, apresentada há pouco mais de um mês, está bem colocada na corrida, pois anunciou que já recebeu reservas que lhe irão permitir facturar 50 milhões de dólares no próximo ano, quando a Cybertruck que lhe serve de base começar a ser produzida.

De momento, a companhia responsável pelo projecto, a Stream It, só tem para mostrar projecções digitais. Nada mais, mas isso não parece ser impeditivo de ser um caso sério de êxito comercial, atendendo a que não se trata de um produto propriamente acessível. A começar pelo sinal exigido para a entrada, que começa nos 100 dólares mas chega aos 5000, sendo o aliciante descontos que vão dos 5000 aos 10.000 dólares no valor final.

A estratégia de vendas (para algo que ainda não existe) foi esta: quanto maior fosse o pagamento inicial, maior será o desconto de que o cliente beneficiará. E quanto maior fosse o desconto, menor era o número de unidades disponíveis para venda nessas condições. Resultado: as unidades com entradas entre 2000 e 5000 dólares esgotaram num ápice, o que não deixa de ser incrível porque o projecto nem sequer está materializado, não há garantias de que venha a ser produzido tal como foi apresentado e porque a futura caravana é comercializada por valores entre os 40 e 50 mil dólares. Daí que a Stream It sinta necessidade de realçar que “o preço de venda final não inclui a Cybertruck”, em cuja caixa de carga vai ser montada a “casa” …

A justificação para o elevado valor encontra-se na engenhosidade da solução, que inclui cama para dois adultos e duas crianças, cozinha, casa de banho e uma área tipo sala de estar/escritório – o que é muito numa área mínima. A energia necessária para os campistas será assegurada por um painel fotovoltaico de 500 W de potência, que alimenta uma bateria de 20 kWh de capacidade partilhada com a pick-up. O acumulador permite o funcionamento de todos os automatismos que fazem variar o aproveitamento do espaço. Isso e o peso acrescentado (617 kg) pela casa na estrada levam a empresa a antecipar que a autonomia da pick-up baixará 5%.

Um dos argumentos mais atractivos desta autocaravana é que a estrutura sobre a caixa de carga da pick-up da Tesla pode “desaparecer” nesse compartimento, quando a casa sobre rodas é desmontada. Isso permite que, em viagem, o “acessório” não incremente a resistência aerodinâmica.

O responsável pelo design da CyberLandr e CEO da Stream It, Lance King, diz que a empresa está a desenvolver o projecto com o apoio da Munro & Associates, uma empresa que é conhecida por ser especialista em engenharia reversa, mas que também presta consultadoria aos fabricantes que pretendem acelerar a chegada ao mercado de determinado produto, como é o caso. King realça que, “numa estimativa conservadora”, as encomendas para a CyberLandr vão ultrapassar as 10.000 unidades em 2022, pelo que os criadores deste conceito já se vêem a facturar 50 milhões de dólares só no próximo ano.