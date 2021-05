O contraste no jogo que pode decidir o campeonato. Bancadas vazias no estádio, milhares de adeptos à porta

Pode ser o jogo do título, mas não há adeptos a vê-lo ao vivo. Por conta das restrições impostas pelo combate à pandemia da Covid-19, o Sporting-Boavista que pode decidir já esta terça-feira o campeão nacional (se o Sporting vencer) está a ser jogado sem público nas bancadas, mas com muitos milhares de adeptos concentrados à porta do estádio.

As fotografias enviadas pelos fotojornalistas do Observador que estão no interior e no exterior do estádio de Alvalade mostram bem o contraste que marca o jogo desta terça-feira.