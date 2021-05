A ideia de que o Manchester City iria novamente conquistar a Premier League estava praticamente certa há vários meses. Ainda assim, foi sendo adiada na última semana — entre a suspensão do encontro entre o Manchester United e o Liverpool e o deslize da equipa de Guardiola contra o Chelsea. Desta terça-feira, porém, não passou: os red devils perderam com o Leicester e ofereceram de bandeja o título ao City, que festejou no sofá a reconquista da Premier League.

A equipa de Pep Guardiola conquistou assim o terceiro título em quatro anos, o terceiro também de Bernardo Silva e o primeiro de Rúben Dias e João Cancelo. Numa época em que começou a meio gás e acabou por aproveitar a temporada vazia do Liverpool e a falta de consistência do Manchester United, o Manchester City recuperou o estatuto de campeão inglês — que pode ainda aliar ao de campeão europeu, já que vai disputar a final da Liga dos Campeões com o Chelsea.

Contra o Leicester, o Manchester United começou a perder, graças a um golo de Luke Thomas, mas empatou ainda antes do intervalo, por intermédio de Mason Greenwood. Num jogo onde Bruno Fernandes só entrou a pouco mais de 10 minutos do fim, a equipa de Solskjaer acabou por sofrer o golpe de misericórdia através de um cabeceamento de Söyüncü, que acabou com as parcas esperanças que os red devils ainda tinham de evitar a conquista do Manchester City.

Conquistado o título, com 10 pontos de distância para o Manchester United e três jornadas por disputar, Pep Guardiola já reagiu ao objetivo alcançado. “Esta foi uma temporada e uma Premier League como nenhuma outra. Este era o título difícil. Vamos sempre lembrar-nos desta temporada pela forma como ganhámos. Tenho muito orgulho em ser o treinador desta equipa e deste grupo de jogadores. São tão especiais. Corresponder nesta temporada, com todas as restrições e dificuldades que enfrentámos, e mostrar a consistência que mostrámos, é assinalável. É implacável. Todos os dias, eles estão lá, a lutar pelo sucesso, sempre a tentar ser melhores. Têm sido muito resilientes”, atirou o técnico catalão.

“No início de cada temporada, a Premier League é o título mais importante para nós. Este é aquele em que temos de estar lá de três em três dias, a jogar contra os nossos rivais em casa e fora. Só se pode ganhar esta competição a ser o melhor, todas as semanas. É um sucesso gigantesco”, acrescentou Guardiola, que dedicou ainda o troféu aos adeptos e a Colin Bell, histórico jogador do Manchester City que morreu no passado mês de janeiro.