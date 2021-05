Em atualização

Pelo menos nove pessoas morreram na sequência de disparos de arma de fogo numa escola em Kazan, no centro da Rússia, tendo um adolescente sido detido pelas autoridades russas na sequência dos disparos , de acordo com as agências Interfax e Ria Novosti. Segundo os serviços de socorro, citados pela Interfax, o balanço provisório indica que morreram oito alunos e um professor.

De acordo com a TASS, 10 pessoas ficaram feridas, quatro das quais tiveram de ser hospitalizadas de emergência.

“As forças da ordem prenderam um adolescente, que está na origem dos disparos”, disse uma outra fonte dos serviços de emergência citado pela Ria Novosti. “O atirador foi preso, é um adolescente”, disse uma outra fonte à agência Interfax.

Mesmo assim, segundo a Interfax e a TASS um segundo atirador pode estar ainda no interior do edifício. A agência RIA e a AFP confirmam que ainda se sentiu uma explosão no edifício.

“Nós sentimos uma explosão no edifício da escola e vimos fumo”, disse uma testemunha não identificada pela Ria Novosti. “Eu estava numa aula e apercebi-me de uma explosão”, confirmou um professor à agência TASS.

As autoridades de Kazan anunciaram o reforço das medidas de segurança nos outros estabelecimentos de ensino da cidade.

O dirigente local Roustam Minnikhanov encontra-se no local dos disparos para onde as autoridades enviaram 21 ambulâncias.