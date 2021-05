Começou como uma possibilidade remota, tornou-se uma hipótese secundária, ganha cada vez mais força como decisão final: o Porto está mais próximo de receber a final da Liga dos Campeões de 2020/21 entre Manchester City e Chelsea, caso a mesma seja retirada a Istambul, na Turquia, pelos responsáveis da UEFA.

Segundo o The Times, o confinamento decretado pelo governo turco na capital é mais um ponto em discussão e que pode motivar nova alteração do palco do encontro decisivo da principal competição europeia de clubes, algo que já tinha sido colocado em causa depois de o Reino Unido ter colocado a Turquia na “lista negra” de países que obrigavam a quarentena no regresso – algo que deixou de acontecer com Portugal.

Em paralelo, a primeira hipótese de haver uma final da Liga dos Campeões em Wembley, que poderia receber público como aconteceu recentemente no jogo decisivo da Taça da Liga inglesa, perdeu força depois de uma reunião entre a UEFA e o governo do Reino Unido. E é aqui que entra Portugal, que já no fim de semana tinha sido apontado como possibilidade pelo The New York Times, que contava que, assim que se soube que a Turquia poderia deixar de ser opção, manifestou através da Federação a capacidade para receber o encontro.

O The Times acrescenta ainda uma outra novidade: apesar de ter sido apresentada a cidade do Porto e o Estádio do Dragão como hipótese, Lisboa, e o Estádio da Luz, voltaram a surgir como possibilidade em aberto. Num ou noutro cenário, está prevista a presença de adeptos nas bancadas, num total de 6.000 de cada clube.

