Lia-se o sinal “fechado” na porta, à espera de que as saudades de nos sentarmos à mesa fossem embora em breve.

Agora, é altura de abrir portas. De voltar a servir vida, cor e sabor às mesas. De mostrar que os portugueses podem voltar a confiar em tomar o pequeno-almoço fora de casa, de almoçar nas esplanadas e de fazer uma pausa no café mais próximo.

O desafio é grande, mas nós queremos estar à altura, lado a lado dos empresários que não podiam estar mais ansiosos por voltar. “Portas Abertas” é o nome do programa que, à semelhança do ano 2020, tem como objetivo apoiar a restauração nesta reabertura com várias iniciativas.

Começamos pelo melhor que sabemos fazer: a fruta. Serão oferecidas 1,5 milhões de bebidas, das quais meio milhão será de inovação com fruta de origem nacional, como é o caso dos dois novos sabores da marca Compal: Maçã de Alcobaça e Figo da Piteira do Alentejo. Desta forma, é garantida a disponibilidade de produtos para cobrir os primeiros dias de vendas na reabertura e na liquidez dos pontos de venda.

“Tivemos bebidas que passaram de data, como é normal por estarmos fechados. Não vendemos, tivemos de meter fora e ao fazer isso iríamos ter de fazer uma encomenda forte para reabrir as portas. A Compal chegou-se à frente e ajudou-nos. Até porque financeiramente não estávamos bem”, diz Frederico Freire, dono da pastelaria Golo de Benfica.

Queremos um regresso lento e cauteloso, mas também estamos ansiosos por ver mesas recheadas de sabor e de portugalidade. Assim, voltamos a disponibilizar diferentes programas de geração de tráfego com o objetivo de atrair consumidores e ajudar a aumentar as vendas.

Começamos pela primeira refeição do dia: o pequeno-almoço. Este quer-se equilibrado, saboroso e cheio de energia. Assim, a Compal vai voltar a apostar na promoção de pequenos-almoços acessíveis, em parceria com os clientes do Horeca. O programa irá disponibilizar materiais de visibilidade que convidam os consumidores a entrar e a desfrutar de um pequeno-almoço constituído por uma opção sólida, acompanhado, claro, por um Compal.

Para o almoço ou jantar, está de regresso o programa “Faz Sabor”, onde marcam presença as famosas marcas Sumol, Pepsi, 7up, Lipton, B! e Guaraná, para acompanhar as refeições principais. Nesta iniciativa, fazem parte conjuntos de menus personalizáveis e adaptáveis ao negócio e materiais de visibilidade para comunicar esses mesmos menus.

O que é que os portugueses não dispensam numa pausa? Um bom café, claro. E se for acompanhado por uma Frize, melhor ainda. O programa “Café pede Frize” pretende impulsionar o consumo com uma comunicação dirigida a quem pretende desfrutar de uma pausa, com este menu, a um preço especial.

E se dúvidas houver entre desfrutar destas iniciativas dentro ou fora do estabelecimento, a Compal também irá ajudar a potenciar o espaço exterior através de esplanadas e no desenvolvimento do negócio em Bebidas Refrescantes do portfólio Sumol+Compal com foco nas marcas Pepsi, Sumol, 7Up, Lipton e Frize.

Para além de todas estas iniciativas, o programa Portas Abertas irá disponibilizar aos seus parceiros de restauração tradicional mecanismos de flexibilização de pagamentos.

“Tivemos o apoio da Compal que nos permitiu repor os stocks que não tínhamos conseguido vender e contactar com os nossos clientes como costumávamos fazer no dia-a-dia. Na abertura do primeiro confinamento, a 18 de maio de 2020, um comercial fez a sua visita habitual e disse que nos iria agradecer pela nossa reabertura de portas. Ofereceu-nos um cabaz, águas, néctares e alguns produtos que nós vendíamos e que os nossos clientes normalmente adquiriam no nosso estabelecimento. Foi muito importante para reabrirmos portas”, partilha connosco Miguel Pires, responsável do restaurante Yum-Yum.

Podemos não saber o que o futuro nos reserva, mas sabemos que a espera pode ser feita à mesa: protegidos, cautelosos, mas acompanhados de um Compal, ou de outras bebidas do portfólio Sumol+Compal, e de quem mais gostamos. Portugal e a restauração agradecem.