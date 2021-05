O antigo primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, deu entrada no Hospital San Raffaele, em Milão, na noite de segunda para terça-feira, noticiou a agência Reuters. Berlusconi tinha saído desde mesmo hospital no dia 30 de abril depois de ter passado 24 dias a fazer exames médicos.

Silvio Berlusconi, de 84 anos, esteve doente com Covid-19 em setembro do ano passado e tem sido visto no hospital em visitas de rotina para avaliação de sequelas, primeiro em março, depois em abril. Além disso, já tinha estado hospitalizado em janeiro deste ano devido a um problema cardíaco.

O antigo primeiro-ministro deveria ser presente a tribunal na próxima quinta-feira para ouvir o veredito do julgamento a que foi sujeito, mas a audiência tem sido sucessivamente adiada precisamente por Berlusconi estar hospitalizado.