Sporting já tem autocarro pronto para festejar e reclama 23º campeonato

O Sporting já tem os preparativos feitos caso se confirme que é campeão este ano. O autocarro que transportará os jogadores e os restantes elementos do clube pela cidade de Lisboa já está pintado e pronto, sendo que assinala a conquista do 23º campeonato, embora apenas 18 sejam reconhecidos pela Federação Portuguesa de Futebol.

A vitória do FC Porto por 5-1 contra o Farense, esta segunda-feira, adiou a conquista do campeonato, que, no entanto, pode concretizar-se já esta terça-feira, caso o Sporting vença o encontro com o Boavista. Se isso não acontecer, a luta pelo título prolongar-se-á por mais uma jornada. Mas em qualquer caso, o Sporting já tem autocarro pronto para a tradicional volta pela cidade para festejar a eventual vitória, como se comprova pelas fotografias a que o Observador teve acesso.