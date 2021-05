"Tirem um e estão lá os outros dez". Lesionado, Pedro Porro saiu do jogo do título em lágrimas. Veja o vídeo

Foi o último convidado do pocast “ADN de Leão”. Aí, Pedro Porro, ala-direito espanhol que chegou esta temporada a Alvalade e que pode sagrar-se campeão pela primeira vez na carreira (no futebol profissional), recordou a expulsão de Gonçalo Inácio em outro jogo decisivo, em Braga. O Sporting tinha ficado a jogar com dez mas, dizia Porro nesta entrevista, isso foi só um fator de união na equipa: “Assim se vê a força que temos na equipa. Tirem um leão de campo e estão lá os outros dez. É impossível”.

A frase lembrava a famosa expressão (no universo sportinguista) de António Oliveira, que disse um dia, antes de um Sporting x Benfica que esteve impedido de jogar por lesão, que “por cada leão que cair, outro se levantará”.

Esta terça-feira, no Estádio José Alvalade, o leão a cair e a sair foi Pedro Porro. Com apenas cerca de quinze minutos de jogo disputados, e depois de um lance onde tentou um remate, o jovem futebolista espanhol de 21 anos apercebeu-se que não tinha condições para continuar em campo. E saiu do relvado em lágrimas, visivelmente triste por não poder ajudar a equipa a conseguir uma vitória que lhe daria o título de campeão nacional esta temporada.