Veja (e experimente em vídeo) o percurso previsto para o autocarro do Sporting

Se o Sporting vencer o jogo desta noite frente ao Boavista, o autocarro que transportará os jogadores e os restantes elementos do clube sairá do estádio José Alvalade, seguirá pelo Jardim do Campo Grande, passará por Entrecampos, descerá a Avenida da República, a Avenida Fontes Pereira de Melo e chegará finalmente à rotunda do Marquês de Pombal.