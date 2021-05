Covid-19. Menos de 250 internados mas R(t) voltou a subir

Dois dos quatro óbitos, que nestas últimas 24h as autoridades de saúde atribuíram à Covid-19, ocorreram na região do Algarve.

Os outros dois dizem respeito a uma pessoa no norte e outra em Lisboa e Vale do Tejo. Essas foram as duas regiões com mais novos casos, dois números semelhantes: 167 em Lisboa e Vale do Tejo e 169 no norte.

A estes, juntam-se 41 casos no centro, 24 no Alentejo, e 19 tanto na Madeira como nos Açores.

Os óbitos dizem respeito a um pessoa na faixa etária dos 60 anos, outra com entre 70 e 79 e, finalmente, duas com mais de 80 anos.