Já se sabia que a Cupra, jovem marca desportiva da Seat, se preparava para navegar por outras águas, com a criação do seu primeiro barco em associação com o estaleiro De Antonio Yachts. E agora já podemos ver até que ponto os designers da Cupra imprimiram o ADN da marca à embarcação que tem por base o D28 (28 pés/8,5 metros) do estaleiro de Barcelona. Mas as novidades não ficam por aqui, porque na calha está já a concepção de um outro iate, desta feita híbrido.

O De Antonio Yachts D28 Formentor, assim se chama o Cupra dos mares, surge como o showboat que vai dar origem a uma edição especial do D28, limitada a um número não divulgado de unidades. Todas elas exibirão as cores e os acabamentos da Cupra, como o Petrol Blue do casco do showboat ou os tons acobreados em vários elementos da decoração interior.

À venda no final deste ano, por valores a comunicar mais próximo do lançamento, o D28 Formentor tem um comprimento de 7,99 metros, a que se soma mais meio metro com a adição de uma plataforma à popa. Capaz de acomodar até 10 tripulantes, consegue atingir 40 nós de velocidade máxima (74 km/h), impulsionado pelos 400 cv do motor e tirando partido do desenho do casco em “V”. O convés divide-se em diversas áreas de deck com assentos e mesas, tanto à proa como à popa, e conta com uma casa de banho totalmente equipada.

O presidente da CUPRA, Wayne Griffiths, já teve oportunidade de percorrer as primeiras milhas com este Formentor especial e mostrou-se agradado com o resultado final, a ponto de anunciar a criação de uma nova embarcação, depois desta edição especial. “O De Antonio Yachts D28 Formentor, inspirado pelo nosso Cupra Formentor VZ5, será apenas o primeiro projecto de muitos. Estamos ambos empenhados na mobilidade sustentável e já a estudar a criação de um iate e-HYBRID para o próximo ano”, revelou.