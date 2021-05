Não tinha passado mais de meia hora desde que no Estádio José Alvalade os jogadores do Sporting tinham corrido a abraçar-se uns aos outros, festejando o título de campeão nacional acabado de conquistar. Chegou então uma das primeiras reações ao troféu leonino, vinda da maior estrela da formação do Sporting que, diz-se até, pode ter em mente um regresso ao clube.

Cristiano Ronaldo, o avançado da Juventus que somou Bolas de Ouro na carreira e pode até vir a querer despedir-se do futebol de camisola verde e branca vestida, foi um dos primeiros a dar os parabéns ao Sporting. Na rede social Instagram, o jogador tem mais de 280 milhões de seguidores e foi aí que publicou uma fotografia e os parabéns ao clube que o formou: “Muitos Parabéns CAMPEÕES”, escreveu.

Cristiano Ronaldo não foi porém o único elemento do clã Aveiro a festejar o título de campeão nacional do Sporting. No seu Instagram, Dolores Aveiro — mãe de CR7 — publicou vários vídeos de curta duração celebrando e dançando a conquista. E a irmã de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, também deixou os parabéns aos leões.

“Grande alegria e orgulho”, escreveu Luís Figo

Outro dos nomes sonantes ligados ao Sporting que não demorou muito tempo a dar os parabéns ao clube — publicando uma mensagem de parabéns logo às 22h26, poucos minutos depois do fim do jogo — foi Luís Figo. O extremo leonino, a segunda maior figura da formação do clube no que respeita ao impacto tido no futebol internacional, mostrou-se muito feliz: “Grande alegria e orgulho!!! Parabéns a todos”.

Já Bruno Fernandes, médio que não foi formado no Sporting mas que chegou a capitanear o clube até ser vendido ao Manchester United — a meio da última temporada, poucos meses antes de Rúben Amorim assumir o comando da equipa —, optou por publicar uma “story” congratulando os antigos colegas, o staff leonino e os novos jogadores do Sporting: “Parabéns a todos vocês e obrigado”. Também o antigo médio dos leões e internacional português, William Carvalho, formado no Sporting, parabenizou os novos campeões: “Muitos parabéns Sporting Clube de Portugal!”.

Jardel: “Após 19 anos voltamos a ser campeões. Amo essa grande torcida leonina”

Também sem ter sido formado em Alvalade, mas tendo vestido a camisola verde e branco há muito mais anos, o goleador Mário Jardel tem uma afinidade grande ao Sporting. Se Pedro Gonçalves foi o melhor marcador do Sporting neste campeonato conquistado em 2021, Mário Jardel foi o goleador do último título de campeão nacional vencido pelo Sporting, em 2002.

Na rede social Instagram, o também antigo jogador do FC Porto publicou uma fotografia de um leão, do símbolo do Sporting, da frase “Somos Campeões” e de uma referência ao que — diz o Sporting, contrariamente à posição oficial da Liga — é o 23º campeonato português dos leões. Na legenda escreveu: “Após 19 anos voltamos a ser campeões, parabéns Sporting Clube de Portugal. Tenho orgulho de ter jogado com vocês. AMO ESSA GRANDE TORCIDA LEONINA”.

Também o antigo goleador leonino Islam Slimani, que jogou mais recentemente nos leões e que não se sagrou campeão, deixou a sua mensagem: “Muitos parabéns Sporting Clube de Portugal”, escreveu nas redes socaiis.

Bruno de Carvalho: “Hoje é dia de esquecer as diferenças. Merecemos esta felicidade!”

Foi destituído de sócio mas foi também, antes de Frederico Varandas, o último Presidente eleito pelos sócios do Sporting. Num texto publicado no site Bola na Rede, Bruno de Carvalho afirmou que “hoje é dia de chorar de alegria e de esquecer as diferenças que teimam em não deixar que não nos unamos”.

E, por muito que essas diferenças nos magoem profundamente, hoje é tempo de pensar no que nos liga a todos: o amor pelo Sporting Clube de Portugal! E, seja onde for, comemorem de cabeça bem erguida. Porque merecemos! Todos! Merecemos esta felicidade!”, acrescentou o antigo presidente leonino.

Costa dá os parabéns, Marcelo também: “Parabéns à família verde e branca”

Aos microfones da RTP, Marcelo Rebelo de Sousa, que está no Minho numa Presidência Aberta, deu os parabéns ao Sporting e aos adeptos, num momento “que para eles é muito especial, pelo significado do facto no contexto histórico em que ele ocorre”: ou seja, “quase 20 anos” depois de o clube ter conquistado o título.

“Queria dar os meus parabéns ao Sporting Clube de Portugal pela vitória na liga, que tem um sabor maior certamente para os sportinguista porque decorreram quase 20 anos desde a última vitória. Portanto, não queria deixar de os acompanhar como Presidente da República de todos os portugueses neste momento que para eles é muito especial, pelo significado do facto no contexto histórico em que ele ocorre”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Também o primeiro-ministro, António Costa, endereçou os parabéns ao clube verde e branco: “Felicito o Sporting Clube de Portugal pelo título de Campeão Nacional de Futebol, nesta época tão difícil para todos os adeptos, impedidos de marcar presença física nos estádios. Parabéns à família verde e branca”.

Deixo um apelo a todos os que comemoram este título, para que celebrem em segurança e cumpram as regras de proteção e saúde. A pandemia não acabou! Proteja-se a si e aos outros”, acrescentou António Costa na rede social Twitter.

Fernando Gomes elogia aposta na formação

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, deixou uma mensagem de parabéns ao novo campeão nacional. “Gostaria de felicitar o Sporting de Clube de Portugal pela conquista do título de campeão nacional quando ainda faltam duas jornadas para o final da competição”, lê-se na missiva.

Numa época particularmente difícil para todo o país e futebol nacional, cumpre-me valorizar o enorme sucesso dos jogadores, equipa técnica, staff e estrutura do clube e igualmente elogiar a notória aposta feita nos jogadores oriundos dos escalões de formação, que ajudaram, decisivamente, a reclamar um título perseguido pelo clube há dezanove anos”, refere ainda.

O presidente da FPF remata: “Enviando uma palavra de agradecimento a todos os clubes competidores que tanto valorizaram esta conquista da Liga NOS, apelo igualmente a que os naturais festejos dos sócios, adeptos e simpatizantes sportinguistas decorram em clima de alegria e segurança. Parabéns, Sporting!”