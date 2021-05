Luís Monteiro, deputado do Bloco de Esquerda acusado no Twitter de violência doméstica por uma ex-namorada (que acusou de volta), vai desistir da sua candidatura à Câmara Municipal de Gaia e a qualquer lista para os órgãos internos do Bloco de Esquerda.

Numa nota enviada à comunicação social, o deputado atribui a decisão ao “efeito público das calúnias”. Foi por causa delas, garante, que decidiu pedir “substituição como cabeça de lista” em Gaia e não integrar qualquer lista candidata a órgãos do Bloco de Esquerda na próxima convenção, que acontece em Matosinhos a 22 e 23 de maio.

O objetivo, diz o deputado na mesma nota, é que o processo judicial que o próprio decidiu avançar contra a ex-namorada, Catarina Alves, “esclareça definitivamente a natureza daquelas acusações”.

Entretanto, continuará a ser deputado: “Consultada a direção do Bloco de Esquerda e com a sua concordância, continuarei a desempenhar todas as minhas atuais funções, na Assembleia da República e na organização partidária, nomeadamente na direção distrital do Porto e na concelhia de Gaia”.

A direção do partido já veio confirmar a notícia, remetendo o assunto para a Justiça e a decisão do afastamento para o próprio deputado. “É público o esclarecimento prestado por Luís Monteiro a propósito das acusações de que é alvo. É também pública a sua queixa-crime subsequente, que remete para a Justiça o apuramento dos factos. Luís Monteiro mantém as funções para que foi eleito, como deputado e como dirigente do Bloco”, lê-se no texto.

“Por sua decisão, renunciou hoje à candidatura à Câmara Municipal de Gaia e também à participação em lista candidata à Mesa Nacional que será eleita na XII Convenção do Bloco de Esquerda”, confirma a direção.