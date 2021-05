(Em atualização)

O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) está a ser ouvido no julgamento de Rui Pinto e confirmou em tribunal que o alegado hacker está a colaborar com o Ministério Público, com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal e com estruturas da PJ. “Há essa colaboração efetiva. Colabora com as pessoas que estiveram no âmbito da sua detenção, dentro da PJ” afirmou, acrescentando que Rui Pinto já colaborou “desde que o julgamento começou, várias vezes”.

Rui pinto tem uma memória muito grande relativamente a muitos factos, consegue estabelecer conexões”, explicou.

Luís Neves explicou que Rui Pinto “mudou completamente a atitude no momento na decisão instrutória”, em que a juíza de instrução decidiu levá-lo a julgamento por 90 crimes, embora já tivessem tentado “duas ou três vezes” que essa colaboração acontecesse. “Mudou aquela posição extremada de que nós não queríamos saber [da informação que tinha]. A partir daí as coisas mudaram”, explicou o diretor da PJ.

O responsável afirmou ainda que “muitos discos não tinha sido abertos” se não fosse a colaboração do arguido. “Muitos deles jamais conseguiríamos abrir. Com a sua intervenção, esses discos foram abertos”, disse.

Ainda assim, afirma que não tem conhecimento de nenhuma investigação que tenham tido início em denúncias feitas por Rui Pinto. “Que eu saiba, não”, disse, respondendo às perguntas da Procuradora da República.

Rui Pinto, o principal arguido, responde por 90 crimes — todos relacionados com o facto de ter acedido aos sistemas informáticos e caixas de emails de pessoas ligadas ao Sporting, à Doyen, à sociedade de advogados PLMJ, à Federação Portuguesa de Futebol, à Ordem dos Advogados e à PGR. Entre os visados estão Jorge Jesus, Bruno de Carvalho, o então diretor do DCIAP Amadeu Guerra ou o advogado José Miguel Júdice. São, assim 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.

Aníbal Pinto, o seu advogado à data dos alegados crimes, responde pelo crime de tentativa de extorsão porque terá servido de intermediário de Rui Pinto na suposta tentativa de extorsão à Doyen. E é por isso que se sentam os dois, lado a lado, em frente ao coletivo de juízes.

O alegado pirata informático esteve em prisão preventiva desde 22 de março de 2019 e foi colocado em prisão domiciliária a 8 de abril deste ano, numa casa disponibilizada pela PJ. Na sequência de um requerimento apresentado pela defesa do arguido, a juiz Margarida Alves, presidente do coletivo de juízes — que está a julgar Rui Pinto e que tem como adjuntos os juízes Ana Paula Conceição e Pedro Lucas — decidiu colocá-lo em liberdade. O alegado pirata informático deixou as instalações da PJ no início de agosto e a sua morada atual é desconhecida.