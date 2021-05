Foi com a silhueta clássica de Vivienne Westwood, o grande ícone punk da moda britânica, que Dua Lipa pisou a passadeira vermelha dos Brit Awards, na noite da última terça-feira. A cerimónia teve lugar na imponente O2 Arena, em Londres, e foi o primeiro grande evento cultural a ter lugar no Reino Unido em mais de um ano de pandemia. Das 4.000 pessoas que assistiram — sem máscara — à entrega de prémios, 2.500 eram trabalhadores essenciais da cidade, a quem foram oferecidos bilhetes.

Perante estes e todos os outros, Dua Lipa atuou e sagrou-se a grande vencedora da noite, conquistando os prémios de Melhor Artista Feminina Britânica e de Melhor Álbum Britânico, com Future Nostalgia. A noite foi, aliás, dominada por mulheres. Da lista de galardoadas fazem parte as Little Mix, o trio de branco que posou em conjunto na passadeira vermelha, Arlo Parks, considerada a Artista Revelação desta edição de 2021, e Griff, que arrecadou o prémio de Estrela em Ascensão.

Nas categorias internacionais, foram quatro os vencedores, também com a tónica no feminino. Billie Eilish agradeceu à distância o prémio de Melhor Artista Feminina Internacional, enquanto The Weeknd se sagrou vencedor na categoria equivalente. Haim, o grupo composto por três irmãs de Los Angeles, terminou a noite com a estatueta para o Melhor Grupo Internacional. Quem também esteve em Londres foi Taylor Swift, que subiu ao palco da O2 Arena para receber o prémio de Ícone Global.

Na passadeira vermelha, a cantora norte-americana foi uma das que mais se destacou ao usar um conjunto de duas peças, decoradas com bordados e pedras e com assinatura Miu Miu. Destaque para a escolha de Harry Styles. O cantor britânico voltou a dar nas vistas com um visual retro cunhado pela sua marca de estimação, a Gucci. As plumas de Celeste, o Balmain vintage de Sawayama e a descontração das irmãs Haim, todas vestidas pela marca The Row também saltaram à vista.

Na fotogaleria, veja (ou reveja) alguns dos looks que desfilaram na passadeira vermelha dos Brit Awards. Abaixo, veja a lista completa dos vencedores:

Melhor Artista Feminina Britânica: Dua Lipa

Melhor Artista Masculino Britânico: J Hus

Melhor Grupo Britânico: Little Mix

Artista Revelação: Arlo Parks

Melhor Canção Britânica: “Watermelon Sugar”, Harry Styles

Melhor Álbum Britânico: Future Nostalgia, Dua Lipa

Melhor Artista Feminina Internacional: Billie Eilish

Melhor Artista Masculino Internacional: The Weeknd

Melhor Grupo Internacional: Haim

Ícone Global: Taylor Swift

Estrela em Ascensão: Griff