(Em atualização)

A artista sérvia Marina Abramović, de 74 anos, é a vencedora da edição de 2021 do Prémio Princesa das Astúrias das Artes, foi anunciado esta quarta-feira. Nome grande da performance artística, Abramović iniciou a sua carreira nos anos 70.

#NewsUpdate: Marina Abramović has been granted the 2021 Princess of Asturias Award for the Arts. #PrincessAsturiasAwards pic.twitter.com/xOymjd55iF — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) May 12, 2021

O Prémio Princesa das Astúrias das Artes reconheceu em anos recentes nomes como os do dramaturgo britânico Peter Brook (2019), do realizador norte-americano Martin Scorsese (2018), do arquiteto canadiano Frank Gehry (2014) e do realizador espanhol Pedro Almodóvar (2006). EM 2020, foi atribuído aos compositores Ennio Morricone e John Williams, “dois dos compositores vivos mais venerados do mundo”.

A iniciativa é da fundação espanhola com o mesmo nome (denominada Fundação Príncipe das Astúrias entre 1981 e 2014). Anualmente, distingue em várias categorias pessoas, entidades ou organizações que tenham alcançado feitos considerados notáveis.