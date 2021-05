“Não questionamos as opções políticas, ou seja a opção de vender o Novo Banco e concluímos que a opção tomada salvaguardou a estabilidade do sistema financeiro. Mas também está claro – e são factos – que este contrato tem impacto nas finanças públicas. Ninguém pode negar este facto e contra factos não há argumentos”. A frase é do presidente do Tribunal de Contas, José Tavares, em resposta ao grupo parlamentar do PS na Comissão de Orçamento e Finanças.

Os responsáveis do Tribunal de Contas – José Tavares e o juiz relator José Manuel Quelhas – estão a ser ouvidos no parlamento a propósito da auditoria às injeções públicas no Novo Banco e a primeira pergunta foi do deputado do PS João Paulo Correia.

O deputado socialista tentou puxar a discussão para o eventual cenário de liquidação do Novo Banco em 2017, algo que teria consequências piores do que o volume de dinheiros públicos injetados ao longo dos anos e que ascendem (entre capitalização e injeções anuais a mais e 8 mi milhões de euros).

“Estava ou não em cima da mesa a liquidação do Novo Banco como cenário plausível? E quais seriam os custos teóricos desta liquidação?”, perguntou João Paulo Correia. E este modelo de recapitalização através do Fundo de resolução obedece ou não ao princípio da neutralidade orçamental?

José Tavares foi curto a atalhar esse curso da conversa. “Não podemos comparar esta situação com o desconhecido, só com o conhecido. Ou seja não temos termo de comparação, mas hoje podemos – 4 anos depois da venda – já podemos tirar conclusões”, disse o presidente do Tribunal de Contas.

Isto para prevenção de certos riscos no futuro. “Em futuros contratos” que envolvam ajudas a bancos, podem e devem ser evitados conflitos de interesses, pode ser adotado um controlo interno forte e coeso, podem ser especificadas situações quanto a prémios, etc.