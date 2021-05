Já a partir da próxima década vai acelerar a discrepância entre os últimos rendimentos do trabalho e a pensões de reforma dos portugueses que se aposentem – até 2040, previsões da Comissão Europeia antecipam que os pensionistas passem a viver com pouco mais de metade do salário que tinham.

O cálculo consta do relatório “The 2021 Ageing Report” – disponível nesta ligação –, que foi atualizado pela Comissão Europeia na semana passada e é, também, destacado esta quarta-feira pelo Diário de Notícias. Este é um relatório que, a cada três anos, analisa a evolução demográfica e confronta-a com a sustentabilidade dos sistemas nacionais de pensões.

Em 2019, os cálculos da Comissão Europeia apontavam para que a taxa de substituição (entre o último ordenado e a reforma) correspondesse a 74% em Portugal, um valor que poderá subir para quase 85% até 2025, ou seja, mais de quatro quintos do ordenado. O problema vem depois daí: até 2040, ou seja, dentro de menos de 20 anos, a capacidade que as pensões têm de substituir os rendimentos do trabalho em Portugal cai para 54,5% – e em 2045 será inferior a metade (48,2%).

A tendência não é exclusiva de Portugal. As únicas exceções a esta degradação são Chipre, Hungria, Malta, Roménia, Eslovénia e Eslováquia.

De resto, em todos os outros países a tendência é de aumento da discrepância, em sentido desfavorável, embora Portugal apareça os países com a tendência mais preocupante – a par de Espanha, onde a taxa também cairá para menos de 50% dez anos depois de Portugal, em 2055, segundo as previsões.