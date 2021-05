A Ongoing era um dos casos mais graves das imparidades constituídas pelo Novo Banco por incumprimento das dívidas que em 2018 superavam os 400 milhões de euros. E segundo o antigo membro da comissão de acompanhamento da execução do acordo de capital contingente, era um caso “muito complicado e diferente dos outros” que deixou os membros deste órgão de fiscalização desconfortáveis, afirmou no Parlamento, Miguel Athayde Marques.

Miguel Athayde Marques, que está a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, explica que os financiamentos dados pelo Banco Espírito Santo ao grupo liderado por Nuno Vasconcellos tinham como destino “investimentos imateriais” pela natureza da atividade que estava nos setores dos media, o grupo era dono do Diário Económico, mas também no marketing e promoção. O maior investimento feito pelo grupo com crédito foi em ações da Portugal Telecom, da qual chegou a ter 10%.

Enquanto num financiamento típico, há uma garantia real, numa atividade como a da Ongoing (holding gestora de participações sociais) “não havia essa materialidade”, afirmou o antigo membro do órgão de fiscalização, explicou em resposta ao deputado do PCP. Duarte Alves quis saber porque é que comissão de acompanhamento recusou emitir um parecer sobre este grupo. Athayde Marques admite que a operação levada à consideração do órgão em 2018 “nos deixou desconfortáveis”, explicando que o não fazer parecer correspondeu a uma recusa à venda de créditos deste grupo.

Os créditos da Ongoing, tal como os relativos ao grupo Moniz da Maia, foram retirados da carteira Nata II que foi vendida a um fundo em 2019, por ordem do Fundo de Resolução. Pelas declarações de Athayde Marques não fica claro se em 2018 houve igualmente um travão a uma tentativa de venda a desconto da dívida do grupo de Nuno Vasconcellos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sobre a imaterialidade dos ativos da Ongoing, o antigo membro da comissão de acompanhamento dá como exemplo as marcas. É difícil sustentar o valor de uma marca, sobretudo quando perde a reputação. “Não é um ativo cujo valor possa ser testado pelo mercado, como um imobiliário. Por isso deixou-nos desconfortáveis”. Daí a recusa em fazer parecer o que correspondeu a uma recusa à operação que foi seguida.

Athayde Marques, que é vice-presidente da Galp, abandonou a comissão de acompanhamento ao Novo Banco em março de 2019, tendo demorado mais de um ano a ser substituído.