Boletim DGS. Casos ativos aumentam pelo segundo dia consecutivo, mas internamentos continuam a cair

Os internamentos mantêm ainda a tendência de redução gradual e a diferença do boletim desta quinta-feira face ao do dia anterior (menos 4 doentes, para um total de 244 internados) representa uma descida de 39 doentes face ao mesmo dia da semana passada, 6 de maio (-13,8%); e uma redução de 58 (-19,2%) face ao início do mês (a 1 de maio havia 302 internados).

Tal como já se verificava desde o início deste mês, é necessário recuar a 26 de março do ano passado, durante o confinamento do ano passado, para encontrar um número de internamentos tão baixo.

Já no que diz respeito aos internamentos em cuidados intensivos, com a redução ligeira desta quinta-feira (-1), iguala o registo de 22 de setembro, no início da segunda vaga, significando uma queda de sete internamentos face aos 77 do dia homólogo (ou seja, menos 9% numa semana) e de 15 desde o início do mês (-17,6%).