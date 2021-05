*Em atualização

Nos primeiros três meses de 2021, as receitas da plataforma de moda de luxo cresceram 46% para 485 milhões de dólares, quando comparadas com o mesmo período do ano passado. E o volume de negócios da empresa subiu 50% (quando comparado com o trimestre homólogo) para 916 milhões de dólares. Já os resultados operacionais, o EBITDA [lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações], que tinham sido pela primeira vez positivos no final do ano passado (10,376 milhões), desceram agora para 19 milhões negativos — uma melhoria face ao resultado que a empresa tinha tido no mesmo trimestre de 2020 (22 milhões negativos).

Além deste crescimento, a Farfetch também apresentou um lucro depois de impostos de 516,7 milhões de dólares. É a primeira vez que acontece desde que a empresa foi admitida na bolsa de Nova Iorque, em setembro de 2018. Nos resultados divulgados esta quinta-feira, a empresa justifica que este resultado positivo é impactado por “660 milhões de dólares em “benefício non-cash [não monetários] originado pelo impacto de um preço de ação mais baixo, nos itens detidos a um valor justo e a redimensionamentos”. Ou seja, o lucro deste trimestre foi causado pela desvalorização das ações da empresa desde dezembro.

No mesmo trimestre de 2020, a plataforma online de moda de luxo tinha apresentado perdas na ordem dos 79 milhões. E, no último trimestre de 2021, os prejuízos tinham disparado para 2,3 mil milhões de dólares. Para este ano, Elliot Jordan, responsável financeiro da Farfetch diz que está “ainda mais otimista” com as expectativas de crescimento para este ano” e diz que a empresa continua focada em chegar ao final de 2021 com lucro.

As perspetivas para o ano também foram atualizadas. A empresa estima agora chegar ao final de 2021 com a plataforma a faturar 3,865 mil milhões de dólares e com uma margem nos resultados operacionais positiva entre 1% e 2%.

A Farfetch teve um tremendo arranque em 2021, com uma aceleração do negócio mais forte do que o esperado, no primeiro trimestre, com expectativas de crescimento anuais maiores do que o inicialmente previsto. As nossas parcerias de marca nunca foram tão fortes e as nossas iniciativas para a construção de clientes e marcas estão a ecoar bem para impulsionar o conhecimento existente sobre o nosso valor e a retenção dos nossos valiosos consumidores”, afirmou o fundador e presidente José Neves, no relatório e contas.

Em fevereiro, Luís Teixeira, responsável pelas operações da loja online de moda de luxo, explicava ao Observador que os prejuízos eram “puramente contabilísticos”. Ou seja, não diziam respeito a dinheiro que estivesse a sair da empresa, mas ao valor das ações que estavam alocadas aos mais de 5 mil colaboradores da Farfetch (fazem parte dos benefícios dos trabalhadores) e ao investimento de 1,2 mil milhões que a Alibaba e a Richemont fizeram em 2020 na tecnológica, através de obrigações convertíveis. Com a desvalorização das ações, a lógica inverte-se e estes itens não monetários refletem-se em lucros.

No último trimestre de 2020, as receitas da Farfetch cresceram 41% no último trimestre do ano (quando comparadas com o período homólogo) para 540 milhões de dólares e, pela primeira vez na história, a empresa atingiu resultados operacionais positivos (lucro) — o EBITDA [lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] ajustado passou do vermelho para o verde, ou seja, de 18 milhões negativos em 2019 para 10,376 milhões de dólares positivos em 2020. O volume de negócios também cresceu 43% e ultrapassou os mil milhões de dólares.

A par do crescimento das receitas no último trimestre do ano, a dos prejuízos, que dispararam para 2,3 mil milhões de dólares. No entanto, mais de 91% (2,1 mil milhões) destas perdas diziam respeito a um “impacto não monetário”, ou seja, estavam relacionados com a valorização do preço das ações da Farfetch e com o financiamento que foi negociado em obrigações convertíveis. No mesmo período do ano anterior, as perdas foram de 110 milhões de dólares. Ao todo, em 2020, o grupo acumulou um prejuízo de 3,3 mil milhões de dólares. Em 2019, as perdas tinham sido de 373,6 milhões (cerca de 10 vezes menos).