O Contra-Corrente é agora aberto à participação dos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00. Para dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes, basta inscrever-se a partir das 8h15 ligando para o 910024185.

Esta terça-feira queremos ouvir a sua opinião sobre o futuro das pensões de reforma, depois de um relatório da Comissão Europeia ter previsto a queda do seu valor para metade em Portugal, tendo como referência o último salário, daqui a 20 anos. Como se inverte esta tendência? O que devia estar a ser feito e não está a ser feito? Há mesmo uma insuperável injustiça intergeracional? Portugal desistiu de fazer reformas e limita-se a adiar os passar os problemas para as gerações futuras?

Este Contra-Corrente contará com a participação dos economistas Miguel Coelho e António Nogueira Leite, membro do painel do Tempestade Perfeita, programa de Economia da Rádio Observador.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pode ouvir o Contra-Corrente em direto das 10h10 às 11h clicando aqui. Ou em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.