Não há memória de um construtor europeu ou americano copiar, descaradamente ou não, um veículo concebido por fabricantes chineses ou indianos, mas o inverso já não se verifica. O mais recente exemplo deste desrespeito pela propriedade intelectual alheia vem da Índia, que decidiu copiar de forma flagrante o Wrangler, que é “apenas” o modelo mais popular da Jeep.

Esta cópia descarada do Wrangler é o Thar, fabricado pela Mahindra, que entretanto se despachou a produzi-lo e a exportá-lo para outros países, a começar pela Austrália. Como seria de esperar, antes que o construtor indiano começasse a exportar para outros mercados, a Jeep tratou de colocar os seus advogados no encalce do Thar, modelo que já se encontra disponível para encomenda através do site australiano da Mahindra.

O interior do Mahindra Thar, a cópia do Wrangler da Jeep 6 fotos

Em tribunal, o departamento legal do construtor norte-americano solicitou um atraso de 90 dias na introdução do Thar no mercado, período julgado suficiente para que o juiz analise o problema. Ao que a Mahindra contrapôs apenas 45 dias. Os argumentos dos advogados deverão versar sobre a série interminável de semelhanças entre os dois jipes, com destaque para os faróis redondos e a grelha, com as tradicionais sete aberturas verticais paralelas.

O Thar está a ser fabricado com motor 2.0 a gasolina, com 150 cv, além do 2.2 turbodiesel, com 130 cv, com o modelo a usufruir ainda de caixa manual ou automática, ambas com seis velocidades, além de um sistema 4×4 não permanente e redutoras.

Esta não é a primeira vez que a Mahindra e a Jeep se batem em tribunal, sendo a última disputa justificada pela tentativa de introduzir em 2019 o Roxor no mercado americano, o que o tribunal proibiu até serem introduzidas modificações no design destinadas a colocar um ponto final às semelhanças.