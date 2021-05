(em atualização)

As tropas israelitas entraram em força na Faixa de Gaza, esta quinta-feira, ao mesmo tempo que Israel conduz um bombardeamento generalizado, com mais de 150 ataques aéreos a acontecer em poucos minutos sobre o norte daquela zona. Foi emitido um alerta para que todos israelitas que vivam num raio de 4 quilómetros de Gaza procurem refúgio em abrigos anti-bomba, onde devem permanecer até novo aviso.

“A força aérea israelita e as tropas terrestres estão a realizar um ataque na Faixa de Gaza”, confirmou o exército israelita numa breve mensagem, confirmando a entrada de militares no enclave palestiniano, no âmbito da operação militar em curso contra o movimento islâmico xiita Hamas.

Segundo a imprensa israelita, as sirenes de aviso de disparo de foguetes já soam no sul de Israel e nas cidades de Ashdod e Berseba, numa altura em que o Hamas lança a contraofensiva e diz ter já disparado 50 rockets. O Iron Dome, o poderoso escudo antimíssil israelita, já intercetou dezenas de rockets e já há vídeos a circular onde se pode ver as explosões em pleno ar.

Por precaução, os Estado Unidos já retiraram 120 funcionários do Departamento de Defesa de Israel, confirmou o porta-voz para a imprensa do Pentágono, John Kirby.

Nas redes sociais, os vídeos dos ataques, publicados tanto por israelitas como por palestinianos, mostram a dimensão da ofensiva.

Hundreds of raids are being bombed everywhere in Gaza by the Israeli occupation

The dead are everywhere, innocent people are crying out for help

Children, women and civilians are dying everywhere

Where is the world, save Gaza#GazzaUnderAttack pic.twitter.com/mhRKFTxMKq — Saed Khaled ???????? (@SaedKhaledAg) May 13, 2021

Mobilização de 9 mil soldados aprovada

Num evidente sinal de que o conflito pode escalar nas próximas horas e dias, o ministro da Defesa de Israel aprovou a mobilização de mais 9.000 soldados reservistas e o porta-voz militar de Israel, Hidai Zilberman, disse que um reforço de efetivos está já a concentrar-se na fronteira com a Faixa de Gaza.

Em declarações à estação de televisão pública israelita, Zilberman disse que as forças estão a preparar “a opção de uma manobra terrestre”, com veículos blindados e artilharia a ser colocados em alerta para poderem ser “mobilizados a qualquer momento”. Contudo, o mesmo porta-voz militar dissera que o contingente de forças ainda não era suficiente para permitir uma imediata invasão terrestre.