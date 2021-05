Morreu Manuel Pinto Baltazar, mais conhecido por Manuel Palito, que em 2014 esteve durante mais de um mês em fuga das autoridades após ter matado a sogra e uma tia da ex-mulher. O homem, que também feriu a ex-mulher e a filha (argumentou que não tinha intenção de matar a primeira e que atingiu inadvertidamente a segunda) cumpria pena máxima. Perdeu a vida esta madrugada, aos 66 anos, no IPO do Porto, vítima de leucemia, confirmou fonte oficial ao Observador.

A 17 de abril de 2014, em Valongo dos Azeites (São João da Pesqueira), Manuel Palito entrou numa fábrica onde as quatro mulheres cozinhavam bolos para a Páscoa e atingiu com tiro de caçadeira a sogra, Maria Lina Silva, e uma tia da ex-mulher, Elisa Barros. Também tentou matar a filha, Sónia Baltazar, enquanto esta socorria e a avó; e a ex-mulher, Maria Angelina Baltazar, mas ambas sobreviveram ao ataque. Após o ataque, Manuel Palito fugiu do local do crime e passou 34 dias fugido das autoridades. Foi encontrado a 21 de maio de 2014.