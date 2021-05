Um movimento que eclodiu nos Estados Unidos está a motivar negacionistas da Covid-19 a utilizar máscara para se protegerem de quem foi vacinado contra a doença provocada pelo SARS-CoV-2, revela uma investigação publicada esta semana pela Vice. Os seguidores desta nova teoria da conspiração argumentam que quem recebeu a vacina expele proteínas que causam menstruações irregulares, infertilidade e aborto.

Estas informações foram inventadas para sustentar uma das mais infames afirmações da comunidade negacionista da Covid-19 — a de que a doença foi fabricada para despovoar a Terra. Ironicamente, o conselho que agora corre entre os negacionistas norte-americanos é que a melhor maneira de se protegerem de quem está vacinado é manter o distanciamento físico e usar máscara junto a quem foi vacinado.

Um dos perpetuadores desta teoria da conspiração é o pediatra Larry Palevsky, que exerce medicina em Nova Iorque mas nega continuamente as vantagens da vacinação contra a Covid-19. Num vídeo publicado nas redes sociais, Larry Palevsky afirmou que “há alguma coisa a ser transmitida pelas pessoas que foram inoculadas com este veneno para outras que não foram vacinadas”, cita a Vice.

Embora a ideia de usar máscara tenha sido levantada entre os negacionistas — alguns sugerem utilizar máscaras feita de prata coloidal (um suplemento à venda em lojas holísticas) — , nem todos estão a aderir ao movimento. Alguns destes negacionistas, acreditando na existência e transmissão do vírus, não acreditam que a máscara protege as vias respiratórias dele. E, por isso, também acham que as “proteínas” expelidas pelos vacinados as conseguem atravessar.