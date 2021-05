O governador do estado norte-americano de Ohio, Mike DeWine, anunciou a criação de uma lotaria que vai oferecer um milhão de dólares (cerca de 827 mil euros) a cinco pessoas que sejam vacinadas contra a Covid-19. É mais um incentivo à imunização contra a doença provocada pelo SARS-CoV-2, mas que, segundo o The New York Times, pode ter problemas de legalidade por não ter sido aprovado pelo governo.

Todas as semanas e durante cinco semanas, a contar já a partir da última de maio, o estado de Ohio vai começar a entregar 1 milhão de dólares aleatoriamente a um habitante de Ohio que se tenha submetido à vacinação contra a Covid-19. O dinheiro — no total de 5 milhões de dólares (mais de 4,1 milhões de euros) — será retirado dos fundos de alívio federais criados no contexto da epidemia nos Estados Unidos.

The Ohio Department of Health will be the sponsoring agency for the drawings, and the Ohio Lottery will conduct them. The money will come from existing federal Coronavirus Relief Funds. — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) May 12, 2021

Numa mensagem publicada no Twitter esta madrugada, Mike DeWin explicou como vai ser organizada a lotaria: os cidadãos elegíveis para o sorteio vão ser colocados numa base de dados pública pela Secretaria de Estado de Ohio, mas qualquer um pode inscrever-se nela se for esquecido pelo sistema. O Departamento de Saúde desse estado vai patrocinar o evento, que será gerido pela Ohio Lottery, uma agência de jogos de sorte.

Para poderem ganhar esta lotaria, os cidadãos devem ter pelo menos 18 anos no dia do sorteio, residir no estado de Ohio e ser vacinado (pelo menos com a primeira dose de uma vacina aprovada nos Estados Unidos) antes do anúncio do vencedor. Prometendo mais detalhes sobre a lotaria ao longo desta quinta-feira e nos próximos dias, o governador anunciou que o primeiro vencedor será nomeado a 26 de maio.

Mike DeWin admitiu que a ideia pode soar “louca” e “um gasto desnecessário de dinheiro”, mas discorda dessa interpretação: “Na verdade, o verdadeiro desperdício neste ponto da pandemia — quando a vacina está prontamente disponível para quem quiser — é uma vida perdida para a Covid-19”, pode ler-se na última de seis mensagens seguidas publicadas pelo governador no Twitter.

I know that some may say, “DeWine, you’re crazy! This million-dollar drawing idea of yours is a waste of money.” But truly, the real waste at this point in the pandemic -- when the vaccine is readily available to anyone who wants it -- is a life lost to COVID-19. — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) May 12, 2021

Segundo o The New York Times, 36% dos residentes do estado de Ohio estão totalmente vacinados contra a Covid-19 — em linha com a média nacional, que é de 35%. Os incentivos não terminam aqui: não sendo elegíveis para esta lotaria, cinco adolescentes com menos de 17 anos vacinados contra a Covid-19 habilitam-se a ganhar bolsas de estudo de quatro anos, que incluem os custos das propinas, estadia e livros, nas universidades de Ohio. As candidaturas começam a 18 de maio.