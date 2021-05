“Charlatão”

A cineasta checa Agnieszka Holland conta aqui a história real de Jan Mikolasek, um fitoterapeuta que ficou famoso no seu país por fazer diagnósticos infalíveis só pelo exame da urina dos pacientes, e por usar apenas ervas e produtos tirados da natureza nas curas. Mikolasek tratou ocupantes alemães durante a II Guerra Mundial e altos quadros comunistas do regime que se lhe seguiu, e acabou preso e acusado (falsamente) de homicídio. Ivan Trojan é muito bom no papel principal, mas falta a “Charlatão” um olhar mais explicativo e crítico sobre o dom do protagonista. Holland inventa ainda uma relação homossexual de Mikolasek com o seu assistente que nunca foi provada, e que usa para adensar o clima dramático do filme e o concluir, de forma insatisfatória.

“O Mensageiro”

A reposição da semana é este esplêndido filme de Joseph Losey, vencedor do Festival de Cannes em 1971, em que Harold Pinter adapta o romance de L.P. Hartley, e que é exibido em cópia digital restaurada no ciclo ‘Rever Joseph Losey, Cineasta Essencial’. Julie Christie, Alan Bates, Edward Fox, Margaret Leighton, Michael Redgrave e Dominic Guard interpretam esta história de diferenças sociais e amores secretos, passada na Inglaterra, de 1900, durante o Verão. Um rapaz de férias na sumptuosa casa de campo de um colega de escola transforma-se no cúmplice e no correio da irmã mais velha deste, que tem uma relação com um vizinho socialmente inferior. No Nimas (Lisboa) e Teatro Campo Alegre (Porto).

“Minari”

Uma família coreano-americana muda-se, nos anos 80, de uma grande cidade dos EUA para uma quinta no Arkansas, na esperança de ganhar a vida a cultivar a terra. Mas a vida de agricultor é tudo menos fácil e os membros da família Yi vão deparar-se com vários tipos de problemas. Steven Yeun encabeça o elenco deste filme que Lee Isaac Chung escreveu e realizou com base nas suas memórias de infância, com um orçamento de apenas dois milhões de dólares. A veterana Yuh-Jung Soon ganhou o Óscar de Melhor Atriz Secundária, pela sua interpretação da nada convencional avó Soonja. “Minari” foi escolhido como filme da semana pelo Observador, e pode ler a crítica aqui.