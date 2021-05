Músicas de vários géneros, gravações caseiras, atendedores de chamadas, descrições de passagens em vários pontos da cidade e até jogos de crianças e software. Estes são alguns dos conteúdos que Pedro Augusto conseguiu recuperar das fitas de cassetes de áudio que foi encontrando pela cidade do Porto durante 15 anos, entre 2004 e 2019, nos lugares mais variados — desde autoestradas a árvores e ninhos. O trabalho de mais de 100 entradas e 15 horas de áudio (e memórias) está agora disponível na exposição “Found Tapes”, que pode ser ouvida online ou no Gabinete do Tempo do Museu da Cidade, na Casa do Infante.

O projeto, explica Pedro Augusto, começou pelo simples gosto em colecionar vários materiais que ia encontrando pelos recantos da cidade, desde fitas de cassetes de áudio a bilhetes com números de telefone, peças de puzzle e cartas de jogar. “Em 2004 estava a fazer várias coleções, acumulava várias coisas. Comecei a perceber qual é que me poderia dar mais resultados a longo prazo ou qual é que poderia crescer de uma maneira mais interessante. E esta coleção começou com fitas que ia encontrando na rua e chegou aqui com uma dimensão de arquivo e foi trabalhada neste sentido”, acrescenta.

Dentro do “Gabinete do Tempo” — onde as visitas funcionam no sentido contrário aos ponteiros do relógio –, a viagem divide-se em cinco episódios marcantes do trabalho, começando com aquela que é, para Pedro Augusto, a fita “que deu um pouco de sentido ao projeto”. Nesta gravação de 1996 ouve-se um agente comercial a dar nota dos locais do Porto por onde está a passar, acabando mesmo por atropelar uma pessoa e registar esse momento. No outro lado da cassete, um jovem debita matéria de História.

Não conseguimos perceber bem o que ele está a fazer, mas percebemos que se desloca pela cidade. Até que chega a um ponto em que diz o dia em que está e isso era exatamente o espaço temporal que nos estava a faltar. Normalmente temos a data em que foi encontrado e, havendo música, podemos dizer que música é que é, mas nunca saberíamos qual é o momento da gravação. E este senhor diz-nos o momento da gravação e, ao mesmo tempo, também nos diz que esta fita andou dez anos, provavelmente na rua, até ser encontrada”, explica Pedro Augusto.

Os conteúdos são variados. Na viagem sonora pela cidade, há fitas encontradas em pontos diferentes, mas com o mesmo conteúdo (incluindo um concerto dos Polo Norte e a banda sonora de “Romeu e Julieta”) e há também hits de verão encontrados numa praia. Se no início do projeto a procura por fitas de cassete magnéticas foi apenas um acaso, à medida que a coleção foi crescendo a procura “passou a ser propositada”. “Se visse uma fita recolhia sempre. Não iria deixar passar nenhuma. Fomos sempre recolhendo, mas nunca efetivamente ir, sair à rua e à procura. Foi mais sair num processo biográfico, da vida, passar por um sítio e se, por acaso, encontrar uma recolher, mas não ir ativamente à procura”, refere Pedro Augusto.

Além da componente sonora, a exposição conta ainda com um mapa com o local de todas as entradas e um conjunto de fotografias com a tipologia dos espaços onde as fitas são recolhidas “e a relação com outros artefactos”. O tratamento e recuperação deste arquivo foi desenvolvido com o apoio do Criatório, um concurso anual de apoio à criação e programação artísticas no Porto.

“O Museu da Cidade é muito questionador da noção de história, das noções mais ortodoxas e lineares de história. Neste caso, este projeto tem algo que é muito interessante: estas coisas estão nas margens da história, são detritos, são coisas que ganham este lado aéreo, quase mágicas. Estão no limite de existirem fisicamente, mas têm uma materialidade e uma sonoridade”, descreve Nuno Faria, diretor artístico do Museu da Cidade.

Veiga Leitão, as máquinas, o ar e os projetos do Museu da Cidade

Num outro espaço da cidade, no Gabinete de Desenho integrado na Casa Guerra Junqueiro, é também possível visitar “A obliquação da gravidade“ e ver as máquinas, papagaios voadores, documentos e os mais diversos objetos do espólio que foi encontrado e recuperado na oficina de António Veiga Leitão, irmão do poeta Luís Vega Leitão.

O António Veiga Leitão era um investigador, alguém que construía, uma espécie de engenheiro e alguém que fazia as suas próprias ferramentas, que desenhava, que esculpia, que fazia máquinas. Esta é uma exposição de alguém que, de facto, tinha um trabalho artístico bastante refinado, mas que não estava no meio artístico”, explica Nuno Faria, entre os sons das máquinas em exposição, pensadas ao pormenor.

As duas exposições integram a programação temporária do Museu da Cidade, que abriu em fevereiro do ano passado e conta com 17 extensões no Porto, sendo que algumas delas ainda estão a ser trabalhadas para abrir ao público. Este museu conta com cinco eixos principais: sonoro, natureza, material, líquido e eixo do romantismo, tendo ainda quatro gabinetes — o Gabinete do Tempo, Gabinete Sonoro, Gabinete de Desenho e Gabinete Gráfico.

Além desta programação, o Museu da Cidade termina também este fim de semana, dias 15 e 16 de maio, a presença da Rádio Estação na Biblioteca Popular de Pedro Ivo, na Praça do Marquês de Pombal, com concertos e leituras entre as 9h e as 20h — que também serão transmitidos em direto. Os dois dias vão contar com programas como “Confabulações”, de Marta Bernardes” e “Trabalhar Cansa”, de Bruno Monteiro, e concertos de Francisco Oliveira (ex-Terebentina), NOXIN, Vasco Lé, Vicente Mateus , Inês Malheiro, o clarinetista Nuno Oliveira, Canadian Riffles e Neither Neither.