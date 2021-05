Dez palestinianos mortos pelas forças de segurança de Israel em protestos na Cisjordânia

Desde o aumento da escalada de violência, na passada segunda-feira, morreram pelo menos 122 palestinianos (incluindo 31 crianças) e oito israelitas (dois deles crianças), existindo ainda centenas de feridos (a esmagadora maioria no lado palestiniano). As Nações Unidas dizem que pelo menos 200 casas e 24 escolas ficaram destruídas em Gaza após os bombardeamentos israelitas. Além disso, a ONU estima que mais de 10 mil pessoas tenham abandonado as suas casas no enclave palestiniano, abrigando-se em escolas ou mesquistas.

A violência que começou em Jerusalém Oriental e se estendeu à Faixa de Gaza tem alastrado a outros lugares da Cisjordânia ocupada, e o conflito deflagra em vários pontos em simultâneo, numa altura em que motins e linchamentos entre árabes israelitas e judeus se têm sucedido em cidades israelitas.

Esta sexta-feira, a tensão aumentou também nos países vizinhos. Centenas de palestinianos a viverem na Jordânia tentaram passar a fronteira entre com Israel, mas foram travados pelas forças de segurança jordanas. No Líbano, de onde foram disparados pelo menos três rockets na quinta-feira, aconteceu o mesmo, sendo que um libanês acabou por morrer após ser baleado pelas forças israelitas, quando tentava atravessar a fronteira.

O Hezbollah, que já travou várias guerras com Israel, identificou o homem baleado pelas autoridades israelitas como sendo Mohammad Tahhan, um dos combatentes do grupo xiita libanês. O Presidente do Líbano, Michel Aoun, condenou o “crime cometido pelas forças israelitas”.