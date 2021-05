Arganil volta a ser o concelho com maior incidência acumulada a 14 dias, com 826 novos casos por 100 mil habitantes, depois de, na semana passada, ter apresentado 590 casos por 100 mil habitantes. Os dados são relativos a 12 de maio, serviram de base às decisões do Concelho de Ministros esta quinta-feira e foram, agora, divulgados pela DGS.

Duas semanas com a incidência cumulativa acima dos 240 novos casos por 100 mil habitantes justificaram que Arganil, mas também Lamego, recuassem no desconfinamento para a terceira fase (de 19 de abril). No entanto, enquanto Arganil aumentou a incidência acumulada, Lamego desceu (mas não o suficiente): de 281 para 261 casos por 100 mil habitantes, desde a semana passada.

Concelhos Incidência a 12.Mai Incidência a 5.Mai Incidência a 27.Abr Incidência a 20.Abr Incidência a 13.Abr Arganil 826 590 236 127 73 Lamego 261 281 157 92 72

Mais sorte teve Oliveira do Hospital, que também estava em risco de voltar atrás no desconfinamento — tinha 280 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, na semana passada —, mas, com 229 casos por 100 mil habitantes, mantém-se no estado de alerta.

Resende mantém regras de 5 de abril, apesar de o município dizer que têm apenas oito casos ativos