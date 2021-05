Os juros da dívida portuguesa estavam esta sexta-feira a subir a dois, a cinco e a 10 anos, no prazo mais curto e no mais longo para máximos de mais de seis meses, alinhados com os de Espanha, Irlanda e Itália.

Às 08h35 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 0,602%, um máximo desde 15 de junho de 2020, contra 0,590% na quinta-feira, depois de terem terminado em terreno negativo nas sessões de 15, 11 e 8 de janeiro, contra o atual mínimo de sempre, de -0,059%, verificado em 15 de dezembro. Os juros a 10 anos também estiveram em terreno negativo entre 08 e 16 de dezembro.

No mesmo sentido, os juros a cinco anos subiam para -0,164%, contra -0,175% na quinta-feira, depois de terem caído para o atual mínimo de sempre, de -0,506%, em 15 de dezembro.

Os juros a dois anos estavam também a subir, para -0,510%, um máximo desde 15 de setembro de 2020, contra -0,512% na quinta-feira e o atual mínimo de sempre, de -0,746%, registado também em 15 de dezembro. Os juros da Grécia desciam a dois anos e subiam a cinco e 10 anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Juros da dívida soberana em Portugal, Grécia, Irlanda, Itália e Espanha às 08h35:

2 anos…5 anos…10 anos

Portugal

14/05……-0,510…-0,164……0,602

13/05……-0,512…-0,175……0,590

Grécia

14/05……-0,282….0,259……1,055

13/05……-0,276….0,253……1,046

Irlanda

14/05……-0,557…-0,289……0,312

13/05……-0,560…-0,299……0,300

Itália

14/05……-0,222….0,299……1,071

13/05……-0,231….0,288……1,056

Espanha

14/05……-0,488…-0,134……0,598

13/05……-0,491…-0,141……0,584

Fonte: Bloomberg Valores de ‘bid’ (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.