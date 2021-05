No caso das pessoas totalmente vacinadas, os países trocam posições, apesar de o Reino Unido continuar à frente com quase 30% da população com as duas doses da vacina tomadas — mas também foi o primeiro país europeu a iniciar a vacinação. Portugal está quase em último neste ranking, em linha com a média da Europa, ligeiramente abaixo da União Europeia e a ligeiramente acima da Alemanha (que dominava o ranking da primeira dose). Com maior percentagem de pessoas totalmente vacinadas estão a Espanha, Itália e Grécia, quase com 15%.

A maior parte das doses das vacinas foram administradas na Ásia

A China é o país que mais vacinas administrou, cerca de 370 milhões de doses, mas também é o mais com mais população de todo o mundo (1,44 mil milhões de pessoas). A Índia, pelo contrário, apesar de ser o segundo país mais populoso do mundo (1,38 mil milhões de pessoas), com quase tantos habitantes como a China, administrou 180 milhões de doses (menos de metade da China), o que corresponde a 10% das pessoas com, pelo menos, a primeira dose e menos de 3% totalmente vacinados.

Quando comparamos os continentes e o número de doses totais administradas é fácil perceber que África, com menos de 25 milhões de doses dadas, está muito aquém da América do Sul (90 milhões de doses) e muito mais longe da Ásia (690 milhões), que usou metade das doses administradas em todo o mundo.