O tempo vai virar outra vez do avesso. Temperaturas sobem 10 graus já a partir de domingo e podem chegar aos 34ºC no Sul

Será assim no Algarve, onde em Faro estão previstos 33ºC de máxima de domingo até ao fim da semana. No Alentejo, onde Beja andará entre os 29ºC e os 34ºC e Évora entre os 28ºC e os 33ºC. Ou no litoral sul, com Setúbal entre os 25º e os 30ºC e Lisboa também entre os 25º e os 29º. Depois é como se o país se dividisse ao meio: do Tejo para cima, apesar de o sol estar de volta e não se prever chuva, as temperaturas serão mais amenas, e não haverá estes saltos de quase dez graus em apenas dois dias, como vai acontecer a Sul. O dia mais quente seró o de quinta-feira, 20.

No mapa que pode ver aqui em baixo, com os tons laranja (de calor) e amarelo (de temperaturas apenas cálidas), é bem visível essa linha de separação. Mesmo assim, os termómetros andarão sempre na linha dos 20ºC. Em Coimbra vão mesmo chegar aos 26ºC na próxima quinta-feira e Guarda aos 24º nesse mesmo dia. Já no Porto ou em Braga, o mercúrio não subirá tão alto, ficando-se pelos 21/22ºC.

¿Vives en la depresión del Guadalquivir o en el prelitoral oriental peninsular? Este fin de semana te vendrá bien un chapuzón ????‍♂️. Habrá máximas de 35 ºC o puntualmente superiores. ???? https://t.co/WWUwquXWtz pic.twitter.com/ei1x1pAjL0 — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) May 13, 2021

Estas temperaturas anormalmente altas para esta altura do ano (mais 10ºC em algumas zonas), tal como as desta semana foram anormalmente baixas (o caso já referido da Serra), têm algo em comum. Vão também chegar de repente. Esta sexta e sábado ainda se vai registar alguma instabilidade meteorológica, com chuviscos e vento, e depois, zás!, domingo vai acordar como se tivesse viajado de repente para as Caraíbas se viver nesta zona de Lisboa e Vale do Tejo até ao Algarve (e mesmo em alguns locais do interior). E também na Madeira e nos Açores.

Aliás, a culpa deste bom tempo é do anticiclone dos Açores, que nos trará uma torrente de ventos quentes, e de um centro de altas pressões que vai entrar pelo Sul da Península Ibérica.