A direção do Grupo Parlamentar do PS manifestou esta sexta-feira veemente repúdio por uma notícia da agência Lusa, entretanto corrigida, na qual se identificava a deputada socialista Romualda Fernandes de forma “absolutamente inqualificável”.

A nota assinada pela líder parlamentar socialista, Ana Catarina Mendes “exige um pedido público de desculpas à Deputada Romualda Fernandes, quer da parte dos autores do texto, quer da parte dos órgãos que o reproduziram publicamente”, salienta-se ainda na mesma nota. (Tanto a agência Lusa quanto o Observador e o Expresso, dois dos órgãos de comunicação social que publicaram a notícia em causa, pediram, ainda na quinta-feira, e antes da nota do PS, desculpas aos leitores e à deputada pelo sucedido).

A direção do Grupo Parlamentar do PS acrescenta que “importa, em todas as circunstâncias, que o jornalismo saiba respeitar as suas próprias responsabilidades na preservação dos valores da democracia e dos direitos humanos”.