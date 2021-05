Uma dezena de ambulâncias egípcias entrou este sábado na Faixa de Gaza para transportar feridos devido à escalada de violência entre israelitas e fações palestinianas, a pior em sete anos, informou a representação palestiniana no Egito. Num comunicado publicado na rede social Facebook, a embaixada descreve a situação, apontando que o tratamento hospitalar dos feridos está a ser garantido em hospitais egípcios.

“Cerca de dez ambulâncias egípcias entraram na Faixa de Gaza para transportar os feridos que vão receber tratamento em hospitais egípcios e foram vítimas de uma brutal agressão”, escreveu a embaixada palestiniana no Egito, descreve a agência de notícias espanhola Efe.

Os bombardeamentos aéreos de Israel prosseguiram este sábado com as forças palestinianas a responder com o envio de rockets. Segundo fontes médicas citadas pela Reuters, a ofensiva israelita na sexta-feira à noite em Gaza matou pelo menos 12 pessoas, incluindo uma mulher e quatro dos seus filhos quando a casa em que estavam alojados num campo de refugiados foi atingida.

Pelo menos 136 pessoas já terão sido mortas em Gaza desde que os ataques começarem na segunda-feira passada, um balanço que conta com 34 crianças e 21 mulheres. Há ainda 950 feridos, de acordo com médicos palestinianos. Os atuais combates são considerados os mais graves desde 2014 e eclodiram após semanas de tensão entre israelitas e palestinianos em Jerusalém Oriental, que culminaram com confrontos na Esplanada das Mesquitas, o terceiro lugar sagrado do islão junto ao local mais sagrado do judaísmo. Ao lançamento maciço de foguetes por grupos armados em Gaza em direção a Israel opõe-se o bombardeamento sistemático por forças israelitas contra a Faixa de Gaza.