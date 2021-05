A duas jornadas do fim, águias e leões voltam a medir forças. Se as contas do título já estão feitas, com o Sporting a conquistar o 19º troféu de campeão nacional, a equipa de Rúben Amorim quer ainda terminar a época sem qualquer derrota. Já o Benfica, sonha com os milhões europeus. Só a vitória interessa aos encarnados para continuar na luta pelo 2º lugar no campeonato, que dá acesso direto à fase de grupos da liga dos campeões.

Acompanhe aqui a nossa Emissão Especial de Desporto, com relato em direto a partir do Estádio da Luz, logo depois da síntese de notícias das 17h30. A emissão é conduzida por Aníbal Rebelo e Hugo Silva com relato de João Filipe Cruz e Miguel Cordeiro. Conta ainda com os comentários de Carlos Alberto Diniz — treinador de futebol e comentador do nosso podcast Relatório de Jogo —, do ex-árbitro Pedro Henriques — autor do nosso podcast Sem Falta —, e ainda com Paulo Battista, alfaiate da Seleção Nacional de futebol e adepto sportinguista eo humorista João Pinto.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm em Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro. Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui.