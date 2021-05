O primeiro-ministro António Costa não tem nenhuma conta bancária à ordem, conta este sábado o Correio da Manhã. A declaração de rendimentos que apresentou ao Tribunal Constitucional (TC) em janeiro revela apenas que o secretário-geral do PS é o terceiro titular de um depósito a prazo de Maria Antónia Palla e Carmo, a mãe, e de Manuel Pedroso Marques.

Segundo o Correio da Manhã, o gabinete do primeiro-ministro não respondeu às tentativas de contacto para esclarecer como é que António Costa recebia o salário. A única conta que o líder do Governo declarou — quem ocupa cargos políticos deve informar o Constitucional de quaisquer “carteiras de títulos, contas bancárias a prazo, aplicações financeiras equivalentes e desde que superior a 50 salários mínimos, contas bancárias à ordem e direitos de crédito” — tem 100 mil euros.

Além disso, António Costa declarou ter quatro imóveis, três dos quais em Lisboa e um em Loures; um imóvel em Goa (Índia) e outro no Carvoeiro (Lagoa), ambos vindos de uma herança indivisa. A declaração entregue ao Constitucional e consultado pelo Correio da Manhã também revela que o primeiro-ministro ganhou 110.275,82 euros em 2019 e que não tem dívidas a declarar.

Rui Rio, líder da oposição, ganhou mais: 115.533,87 euros, diz a declaração de rendimentos do social-democrata, entregue em dezembro do ano passado e consultada pelo mesmo jornal. Tem dois apartamentos: um em Massarelos, no Porto, e outro no complexo turístico do Cabedelo, em Viana do Castelo. E, tal como António Costa, não tem dívidas a declarar. No total, o património declarado por Rui Rio soma 875.902,14 euros.