É mais recente polémica do tecnoking da Tesla no mercado das criptomoedas. Elon Musk, líder da Tesla e da SpaceX, deixou de aceitar as moedas digitais Bitcoin para o pagamento dos seus carros elétricos — o que fez afundar o preço das mesmas — e foi criticado por um dos criadores da Dogecoin, Jackson Palmer, a criptomoeda que foi criada como uma graça e que tem tido o seu preço a crescer exponencialmente devido ao multimilionário. “Lembrete: O Elon Musk é e vai ser sempre um vigarista egoísta”, escreveu Palmer, tendo apagado o tweet pouco tempo depois “para aproveitar a vida sossegada” que leva.

Segundo conta o Business Insider, Jackson Palmer, que, nos últimos anos, tem sido bastante reservado quanto a publicações que faz, disse ainda que o episódio de Elon Musk no Satuday Nigh Live — o empreendedor foi o convidado principal do programa no último sábado — foi “constrangedor”. Palmer criou a Dogecoin em 2013 juntamente com Billy Markus, um engenheiro informático. O projeto foi criado como uma sátira à Bitcoin e Palmer deixou de estar envolvido no mesmo há “muitos anos”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O valor da Bitcoin, que nesta quarta-feira estava a ser negociada acima de 55 mil dólares, derrapou até perto dos 45 mil dólares. Recorde-se, porém, que a Bitcoin só no início deste ano cruzou pela primeira vez os 30 mil dólares por moeda. Tudo porque Musk disse que a moeda digital era prejudicial para o ambiente. Musk sublinhou, no entanto, que “as criptomoedas são uma boa ideia a muitos níveis” e que acredita que “terão um futuro promissor”. Porém, “isso não pode ser feito com um tão grande custo para o ambiente”. O empresário afirmou que a Tesla não ia vender quaisquer das Bitcoins que a empresa adquiriu e garantiu que continua a ter planos para usar a criptomoeda para transações se o processo se tornar mais sustentável.

Elon Musk ainda não reagiu ao tweet de Jackson Palmer. Desde o início do ano, a Dogecoin chegou a valorizar-se em mais de 13.000% e perdeu quase 30% do seu valor na madrugada de sábado depois de o Elon Musk ter feito um sketch no qual brincou ao dizer que a moeda é “um esquema” [hustle, em inglês]. Este sábado, uma Dogecoin valia cerca de 0,515 dólares.