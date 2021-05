Não é só o Reino Unido. A partir da meia-noite de 17 de maio, também as viagens (aéreas ou marítimas) originárias da União Europeia ou de países no Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça) vão ser reabertas. Os passageiros podem realizar todo o tipo de viagens para Portugal, desde que os países apresentem uma incidência inferior a 500 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Mas há oito países aos quais esta regra não se aplica, por terem uma incidência igual ou superior a essa: África do Sul, Brasil e Índia, Chipre, Croácia, Lituânia, Países Baixos e Suécia. Exceto se se tratar de uma escala aeroportuária, quem chegar desses países deve cumprir período de isolamento profilático de 14 dias, indica o comunicado de imprensa emitido esta manhã pelo Ministério da Administração Interna.

Independentemente da origem, todos os passageiros com mais de dois anos que pretendam viajar para Portugal, por via aérea ou marítima, devem apresentar resultado negativo a um teste PCR feito nas 72 horas anteriores ao momento do embarque.

A mesma coisa se aplica a quem pretenda deixar Portugal e viajar para outro país: as companhias aéreas ou marítimas só devem permitir o embarque dos passageiros que apresentem um resultado negativo. As empresas que não cumprirem esta regra incorrem numa contraordenação punida com coima de 500 a 2.000 euros por passageiro que embarque sem teste negativo.

Estas medidas entrarão em vigor às 00h de 17 de maio e mantêm-se pelo menos até às 23h59 de 30 de maio.