O dérbi deste sábado acabou por ter um dérbi dentro de si mesmo. Quando Seferovic abriu o marcador, ultrapassou Pedro Gonçalves na lista de melhores marcadores; quando Pedro Gonçalves marcou, igualou Seferovic na lista de melhores marcadores; quando Seferovic bisou, voltou a ultrapassar Pedro Gonçalves na lista de melhores marcadores; e quando Pedro Gonçalves bisou, voltou a igualar Seferovic na lista de melhores marcadores. Na hora do apito final, suíço e português estavam empatados no topo do ranking de goleadores com 20 golos cada um — o que significa que a disputa ficará resolvida apenas na última jornada.

Igualados no topo da lista, Seferovic e Pedro Gonçalves têm desafios distintos no último compromisso da Primeira Liga: o Benfica visita o V. Guimarães, num jogo sempre complexo, enquanto que o Sporting recebe o Marítimo, que ainda tenta fugir à zona de despromoção. Ainda assim, o avançado suíço parte em vantagem em caso de empate por ter menos minutos de utilização. Na conferência de imprensa depois do dérbi deste sábado, Rúben Amorim não escondeu que o médio português quer conquistar a distinção mas disse não saber se existe mesmo uma “rivalidade” entre os dois jogadores que vão suceder a Carlos Vinícius, o vencedor da época passada.

Seferovic marcou 20 + ⚽golos numa época na Liga???????? pela 2.ª vez:

➡23: 2018/19 (melhor marcador da prova)

➡20: 2020/21 pic.twitter.com/vnF9MPAZ74 — playmakerstats (@playmaker_PT) May 15, 2021

“Querem muito, os dois, mas o objetivo é ajudar primeiro a equipa. E temos de lembrar que o Pote é médio. Tenho muito orgulho nele e para mim já ganhou o prémio, quer ganhe mesmo ou não. Gostávamos de que o Pote ganhasse mas não temos objetivos individuais”, disse o treinador, depois de Jorge Jesus já ter dito também anteriormente que a equipa iria ajudar Seferovic a conquistar o galardão que já venceu em 2018/19, quando o Benfica foi campeão nacional.

“Está numa posição privilegiada. Está dependente dele para ser o artilheiro deste Campeonato. Não jogando tantos jogos a titular como normalmente um artilheiro o faz, mas tem sido um jogador muito importante para a equipa. Tenho a certeza de que o grupo o vai ajudar e todas as situações que possamos privilegiar que ele possa fazer golo como, por exemplo, grandes penalidades, vamos decidir no momento”, explicou o técnico encarnado na antevisão da partida contra o Nacional, no início da semana. Assim, e com uma eventual vitória do FC Porto ainda este sábado contra o Rio Ave que garanta o segundo lugar dos dragões, a disputa entre Pote e Seferovic vai mesmo ser a única indecisão no topo da tabela a ficar definida na última jornada.

???????? que marcaram 20 + ⚽golos pelo Sporting numa época na Liga:

➡Manuel Soeiro

➡Peyroteo

➡Jesus Correia

➡Mário Wilson

➡Manuel Vasques

➡João Martins

➡Figueiredo

➡Lourenço

➡Manuel Fernandes

➡Rui Jordão

➡Fernando Gomes

➡Cadete

➡Bruno Fernandes

➡PEDRO GONÇALVES pic.twitter.com/UMlPgC8xIL — playmakerstats (@playmaker_PT) May 15, 2021

