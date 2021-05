A cerca de uma hora do apito inicial na Luz, o onze do Sporting concentrou as surpresas do dérbi: João Palhinha e João Mário começavam no banco e Matheus Nunes e Daniel Bragança eram titulares, acrescentando-se às entradas forçadas de Matheus Reis e João Pereira face ao castigo de Feddal e à lesão de Pedro Porro. De repente, o Sporting entrava na Luz sem quatro dos habituais titulares. Acabou a sofrer três golos na primeira parte, a perder pela primeira vez no Campeonato e a perder a oportunidade de bater o recorde de pontos da própria história. E Rúben Amorim assumiu a responsabilidade.

“Não me arrependo. Faz parte do crescimento e das nossas limitações. Mais vale sofrer agora do que no futuro. Temos de fazer estas mudanças. A culpa é do treinador. Quando se muda muitos jogadores, sentem um pouco isso. Não ajudei a equipa ao mudar tantos jogadores, como o Feddal, Palhinha, João Mário. Os jogadores sentiram isso, porque é tudo ao mesmo tempo, mas eles deram tudo, retificámos e podíamos ter feito o empate. Queríamos ganhar e manter a série de invencibilidade. Os adeptos queriam, nós também queríamos. Mas o mais importante está feito. Ganhámos o Campeonato e estamos já a preparar o futuro”, disse o treinador na flash interview, apontando desde já baterias a uma temporada que terá mais jogos, devido à Liga dos Campeões, e onde será necessária uma maior rotatividade da equipa.

Sobre o jogo, Amorim sublinhou a resposta da equipa e reconheceu que este foi “um jogo complicado”. “Uma primeira parte difícil, onde podíamos ter criado mais perigo com três jogadores na frente e contra três centrais. O Benfica entrou bem, fez três golos. Conseguimos marcar e ao intervalo acreditámos. Voltámos a sofrer mal começou, de penálti. A equipa mostrou o coração e a força que tem. Fizemos mais dois golos e no fim tentámos o empate”, explicou o técnico, que sofreu a terceira derrota na Primeira Liga e que nunca tinha sofrido três ou mais golos no Campeonato.

Sporting sofreu a 1.ª derrota neste ????????campeonato: perdeu, assim, a oportunidade de terminar pela 1.ª vez a prova sem derrotas pic.twitter.com/PuHRr4iW0b — playmakerstats (@playmaker_PT) May 15, 2021

O treinador dos leões revelou ainda a conversa que teve com Jorge Jesus no túnel de acesso ao relvado, antes do arranque do jogo, e contou que o técnico encarnado lhe deu “os parabéns pessoalmente”. “Disse-me que estava à minha espera para me dar os parabéns pessoalmente e eu desejei boa sorte para a Taça”, atirou Amorim, que na conferência de imprensa revelou ainda que Antunes vai ser capitão na última jornada, contra o Marítimo, depois de João Pereira ter usado a braçadeira na Luz.